Минюст внес в перечень нежелательных в России НПО «Фонд Открытой Эстонии»

Министерство Юстиции РФ внесло в перечень нежелательных в России иностранных и международных неправительственных организаций «Фонд Открытой Эстонии». Об этом 1 августа сообщается на сайте ведомства.

«1 августа 2022 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация «Фонд Открытой Эстонии» (Avatud Eesti Fond SA, Open Estonia Foundation) Эстонская Республика», — говорится в сообщении.

Ранее, 20 июля, Генеральная прокуратура РФ признала деятельность «Фонда Открытой Эстонии» нежелательной на территории России. Ведомство установило, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Также сообщалось, что организация создана при поддержке американского миллиардера Джорджа Сороса.

15 июля была признана нежелательной деятельность четырех иностранных организаций, среди которых издания Bellingcat (признан иностранным агентом) и The Insider (признан иностранным агентом).

Кроме того, 23 мая нежелательной была признана немецкая организация «Фонд имени Генриха Бёлля», а 6 мая — украинская неправительственная организация «Крымская правозащитная группа».