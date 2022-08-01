Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МВД Эстонии выступил за перенос памятника танку Т-34 в Нарве
Мир
Путин указал на недопустимость развязывания ядерной войны
Общество
Минюст внес в перечень нежелательных в России НПО «Фонд Открытой Эстонии»
Мир
Четыре китайских истребителя вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня
Общество
Кинотеатры отменили показ голливудского кино по акции «кинопродукт»
Мир
На Украине запретили продажу антибиотиков без рецепта
Мир
Макрон и Зеленский провели телефонный разговор
Мир
Франция отменила антиковидные ограничения на границе страны
Авто
Российский завод Continental возобновил работу
Мир
Россия ввела санкции против британских журналистов и политиков
Мир
Минэнерго определило перечень работ по восстановлению энергетики ЛНР
Мир
Аналитики сообщили об отправке кораблей ВМС США в акваторию Тайваня

Минюст внес в перечень нежелательных в России НПО «Фонд Открытой Эстонии»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство Юстиции РФ внесло в перечень нежелательных в России иностранных и международных неправительственных организаций «Фонд Открытой Эстонии». Об этом 1 августа сообщается на сайте ведомства.

В списках не спрячется: в ГД нашли критерии исключения из реестра социальных НКО
За что депутаты хотят наказывать общественников

«1 августа 2022 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация «Фонд Открытой Эстонии» (Avatud Eesti Fond SA, Open Estonia Foundation) Эстонская Республика», — говорится в сообщении.

Ранее, 20 июля, Генеральная прокуратура РФ признала деятельность «Фонда Открытой Эстонии» нежелательной на территории России. Ведомство установило, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Также сообщалось, что организация создана при поддержке американского миллиардера Джорджа Сороса.

15 июля была признана нежелательной деятельность четырех иностранных организаций, среди которых издания Bellingcat (признан иностранным агентом) и The Insider (признан иностранным агентом).

Кроме того, 23 мая нежелательной была признана немецкая организация «Фонд имени Генриха Бёлля», а 6 мая — украинская неправительственная организация «Крымская правозащитная группа».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022