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Молодым предпринимателям из Курской области на гранты выделят 12 млн рублей

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В Курской области на гранты молодым предпринимателям выделят 12 млн рублей. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает ИА «Абирег».

Претендовать на получение поддержки в размере до 500 тыс. рублей смогут бизнесмены до 25 лет. Заявку также могут подать и социальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр.

За счет помощи можно будет оплатить аренду офиса или производственной площадки, купить оборудование, оплатить услуги связи и продвижения своего бизнеса.

Заявки будут приниматься до 16 августа.

В 2021 году статус социального предприятия был присвоен в области 31 компании.

Ранее сообщалось, что в Томской области до 15 августа продолжается прием заявок на региональный конкурс «Стартап как диплом». В его рамках выпускники вузов Томска получат финансовую поддержку из регионального бюджета на реализацию своей бизнес-идеи.

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