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Умерла худрук ансамбля «Березка» Мира Кольцова

Художественный руководитель ансамбля «Березка» Мира Кольцова скончалась в возрасте 83 лет
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Художественный руководитель хореографического ансамбля «Березка» Мира Кольцова скончалась в возрасте 83 лет. Об этом в понедельник, 1 августа, рассказали в пресс-службе ансамбля.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня, 1 августа 2022 года, после продолжительной болезни, скончалась наша дорогая и любимая Мира Михайловна Кольцова. Боль утраты невозможно выразить словами», — говорится на сайте «Березки».

Отмечается, что церемония прощания состоится 3 августа.

«Церемония прощания с Мирой Михайловной состоится в среду, 3 августа, в 11:00 в Светлановском зале Московского международного Дома музыки, похороны пройдут на Ваганьковском кладбище города Москвы», — уточняется в официальном сообщении.

Художественный руководитель, главный балетмейстер «Березки», народная артистка СССР Мира Кольцова родилась 21 декабря 1938 года. Она окончила хореографическое училище при ГАБТ СССР, а также театроведческий факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИСа).

В ансамбле «Березка» Кольцова начала работать в 1957 году. На протяжении первого двадцатилетия она была ведущей солисткой ансамбля, ей доставались все сольные балетные партии. В 1978 году перешла на пост первого помощника народной артистки СССР Надежды Надеждиной — основательницы «Березки».

С 1979 года, когда Надеждиной не стало, Кольцова возглавила ансамбль, став художественным руководителем и главным балетмейстером.

Кроме того, в разные периоды Кольцова была задействована в качестве главного балетмейстера декад русского искусства в Киеве, Варшаве, Софии, Белграде, Берлине. В 1996 году она возглавила фестиваль «Славянский базар» в Витебске.

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