Из потерявшей ход лодки в Вологодской области спасли двоих взрослых и ребенка

В Великоустюгском районе Вологодской области из потерявшей ход лодки спасли трех человек — двоих взрослых и 12-летнего ребенка. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на группу администрации района в соцсети «ВКонтакте».

Зовущих на помощь людей заметили во время патрулирования рек Сухона и Северная Двина. Оказалось, что мотор лодки утонул, люди не могли добраться до берега.

21 июля в Кандалакшском районе Мурманской области во время тренировки утонул ребенок. Он выпал из лодки.