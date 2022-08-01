В Калужской области до 1 сентября проверят 600 учебных заведений

До 1 сентября в Калужской области проверят 600 учебных заведений. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает газета «Весть».

Как отмечается в материале, подготовку к новому учебному году обсудили в этот день на координационном совещании руководителей органов госвласти в Калуге. Речь шла об антитеррористической и пожарной безопасности учреждений.

Уточняется, что проверка готовности будет проведена в 608 учебных организациях, из которых 335 — школы и 217 — детские сады.

Ранее, 30 июня, сообщалось, что в Балезинском районе Удмуртии выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания в трех школах.