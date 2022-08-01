Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЕК признались в отсутствии €8 млрд для кредита Украине
Мир
Глава МВД Эстонии выступил за перенос памятника танку Т-34 в Нарве
Мир
Путин указал на недопустимость развязывания ядерной войны
Общество
Минюст внес в перечень нежелательных в России НПО «Фонд Открытой Эстонии»
Мир
Четыре китайских истребителя вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня
Общество
Кинотеатры отменили показ голливудского кино по акции «кинопродукт»
Мир
На Украине запретили продажу антибиотиков без рецепта
Мир
Макрон и Зеленский провели телефонный разговор
Мир
Франция отменила антиковидные ограничения на границе страны
Авто
Российский завод Continental возобновил работу
Мир
Россия ввела санкции против британских журналистов и политиков
Мир
Минэнерго определило перечень работ по восстановлению энергетики ЛНР
Сюжет:

Тела пяти человек нашли на месте обстрела ВСУ в Брилевке Херсонской области

0
Фото: телеграм-канал Кирилла Стремоусова
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил смерть семьи из пяти человек, которые числились пропавшими без вести после обстрела 29 июля украинскими войсками поселка Брилевка в Херсонской области. Их тела нашли на месте обстрела. Об этом он сообщил ТАСС в понедельник, 1 августа.

Область мира: как сегодня живет Херсон
В регионе налаживаются мирная жизнь и работа предприятий, а экономика постепенно переходит на рубли

«Погибших получается трое несовершеннолетних: две девочки и мальчик. И взрослые. В общей сложности сейчас у нас пять погибших, достали из подвала. От удара ракеты, получается, их засыпало, и из подвала они выйти не смогли», — сказал он.

До этого, 29 июля, Стремоусов сообщал, что семья, попавшая под обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Брилевка, не выходит на связь и, вероятно, погибла.

Удар по селу Брилевка в Херсонской области украинские войска нанесли 29 июля. Под ударом оказался жилой дом, пострадали мирные жители, сообщили в департаменте здравоохранения региона.

31 июля в Херсонской области задержали наводчиков, которые передали ВСУ данные для нанесения удара по Брилевке.

Ранее, 19 июля, Стремоусов заявил, что с начала спецоперации украинские боевики нанесли около 3,7 тыс. ударов по региону.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022