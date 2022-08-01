Тела пяти человек нашли на месте обстрела ВСУ в Брилевке Херсонской области

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил смерть семьи из пяти человек, которые числились пропавшими без вести после обстрела 29 июля украинскими войсками поселка Брилевка в Херсонской области. Их тела нашли на месте обстрела. Об этом он сообщил ТАСС в понедельник, 1 августа.

«Погибших получается трое несовершеннолетних: две девочки и мальчик. И взрослые. В общей сложности сейчас у нас пять погибших, достали из подвала. От удара ракеты, получается, их засыпало, и из подвала они выйти не смогли», — сказал он.

До этого, 29 июля, Стремоусов сообщал, что семья, попавшая под обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Брилевка, не выходит на связь и, вероятно, погибла.

Удар по селу Брилевка в Херсонской области украинские войска нанесли 29 июля. Под ударом оказался жилой дом, пострадали мирные жители, сообщили в департаменте здравоохранения региона.

31 июля в Херсонской области задержали наводчиков, которые передали ВСУ данные для нанесения удара по Брилевке.

Ранее, 19 июля, Стремоусов заявил, что с начала спецоперации украинские боевики нанесли около 3,7 тыс. ударов по региону.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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