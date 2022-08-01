Два человека пострадали в ДТП в центре Тамбова

Два человека получили травмы в результате ДТП с лобовым столкновением, которое произошло в центре Тамбова. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел накануне, 31 июля, вечером на улице Советской. Женщина за рулем Ford поворачивала налево на красный сигнал светофора. Она не уступила дорогу водителю Volvo, в результате произошло лобовое столкновение. Оба водителя получили травмы. Оба были госпитализированы.

29 июля семья из пяти человек погибла в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на трассе в Тимашевском районе Краснодарского края. Погибшие были туристами из Санкт-Петербурга.