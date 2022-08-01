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В Самарской области изменится расписание нескольких электричек

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В Самарской области с пятницы, 5 августа, изменится график движения нескольких пригородных поездов. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на СППК.

Так, изменения затронут электрички, которые курсируют между Самарой, Жигулевском, Похвистнево, Безенчуком и Жигулевским морем.

В частности, с 5 по 19 августа поезд № 7112/7111 Самара – Жигулевск, который раньше отправлялся в 07.00 будет отправляться в 8:12, а прибывать в 9:59 вместо 08.44. Поезд № 6527 Похвистнево – Самара отправится в 5:55 ( вместо 05.57), но прибывать будет так же, как и раньше, в 8:45.

В эти же дни, за исключением 7 августа, поезд № 6012/6011 Жигулевское море (08.40) – Самара (10.19) будет отправляться на две минуты раньше, а прибывать на четыре минуты позже.

Электричка № 6574 Безенчук (08.51) – Мирная (приб. 10.30) 5, 8, 9-12, 15-19 августа проследует по расписанию: отправление в 8:43, прибытие в 10:21, а № 6330/6329 Водинская (08.51) – Самара (09.47) отправится 9:19 и прибудет 10:15.

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