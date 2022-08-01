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В Совфеде оценили готовность США обсуждать с Россией контроль над вооружениями

Сенатор Карасин: важно оценить серьезность заявления Байдена о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин в понедельник, 1 августа, оценил заявление президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона обсуждать с Россией контроль над вооружениями.

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«То, что Джо Байден вспомнил о необходимости вести с Россией переговоры по наиболее актуальным темам, — это уже позитивно. Важно посмотреть, насколько серьезно это заявление и что за ним стоит. Если намерение серьезное, то мы будем серьезно реагировать. Если это в целях пропаганды, то реакция с нашей стороны будет соответствующая», — подчеркнул дипломат в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день Байден заявил о готовности обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит подписанный в 2011 году Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

20 июня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал неподходящим время для новых переговоров по Договору об СНВ. Он объяснил это отсутствием каких-либо отношений с США. По его словам, для России инициировать подобные переговоры вредно.

Ранее, 16 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москве и Вашингтону необходимо было обсуждать продление договора СНВ вчера, эта тема важна не только для РФ и США, но и для всего мира.

До этого, 11 июня, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия уже сейчас предлагает Соединенным Штатам обсудить Договор о сокращении СНВ, действие которого заканчивается в 2026 году. Дипломат выразил уверенность, что «время не ждет» и сторонам уже сейчас следует «начинать работать над тем, что придет на замену».

При этом Антонов отметил, что выправления отношений между Москвой и Вашингтоном на сегодняшний день не видит.

9 июня представитель Госдепартамента США заявил, что в ближайших планах Вашингтона не значится встреча с представителями России по теме стратегической стабильности. Как указал американский чиновник, в Госдепе призывают Москву сначала «избрать дипломатию вместо агрессии».

Ранее, 2 июня, профильный помощник госсекретаря Мэллори Стюарт заявила, что Соединенные Штаты заинтересованы в сохранении ограничений на ядерный арсенал России в рамках двустороннего договора СНВ-3. Она также сказала, что Белый дом готов возобновить диалог с Россией по поводу стратегической стабильности, назвав вопрос контроля тактического ядерного оружия «критически важным».

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1,5 тыс., а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев до 700. В 2021 году СНВ-3 был продлен еще на пять лет.

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