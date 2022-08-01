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На Украине запретили продажу антибиотиков без рецепта

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Фото: ТАСС/EPA/Janos Nemes
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В украинских аптеках с понедельника, 1 августа, прекращают продавать антибиотики без рецепта, сообщает министерство здравоохранения Украины. Однако, как отмечается, нововведение не касается тех районов, где идут боевые действия.

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«Для тех аптек, которые находятся в районе проведения боевых действий или на территориях, которые находятся во временной оккупации, в окружении, будет действовать исключение. Такие аптеки временно во время военного положения смогут и дальше отпускать пациентам рецептурные антибактериальные лекарственные средства без рецепта врача», — цитируют местные СМИ украинский минздрав.

В ведомстве также дополнили, что антибиотики будут продаваться по электронным и бумажным рецептам.

Тем временем министерство обращает внимание на то, что специалист выписывает рецепт лишь на действующее вещество, а бренд лекарственного средства пациент выбирает сам.

20 марта стало известно о запрете продажи и применения 39 белорусских лекарственных средств на территории Украины. Однако уже ввезенные препараты, а также выпущенные в обращение в стране можно продавать и использовать до истечения их срока годности.

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