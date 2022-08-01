Пресс-секретарь Путина Песков назвал требования Косово к Сербии необоснованными

Москва считает необоснованными требования Косово и поддерживает Белград. Об этом 1 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы абсолютно поддерживаем Сербию», — сказал представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что обострения конфликта удалось избежать, но это временно.

«Но ситуация лишь отложена на один месяц, поэтому очень важно проявить благоразумие со всех сторон», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что все права сербов должны быть соблюдены.

31 июля косовоалбанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

Полиция самопровозглашенной Республики Косово около 18:15 по местному времени (19:15 мск) частично блокировала административный пункт перехода «Брняк» на севере Косово и Метохии. Также СМИ сообщили, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города.

Очевидцы в соцсетях стали выкладывать кадры того, как косовский спецназ выдвинулся к границе с Сербией.

1 августа НАТО заявила о готовности вмешаться при угрозе стабильности на севере Косово, призвав стороны конфликта возобновить переговоры.

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной республики Косово запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

На фоне роста напряженности Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.