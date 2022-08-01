Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин указал на недопустимость развязывания ядерной войны
Общество
Минюст внес в перечень нежелательных в России НПО «Фонд Открытой Эстонии»
Мир
Четыре китайских истребителя вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня
Общество
Кинотеатры отменили показ голливудского кино по акции «кинопродукт»
Мир
На Украине запретили продажу антибиотиков без рецепта
Мир
Макрон и Зеленский провели телефонный разговор
Мир
Франция отменила антиковидные ограничения на границе страны
Авто
Российский завод Continental возобновил работу
Мир
Россия ввела санкции против британских журналистов и политиков
Мир
Минэнерго определило перечень работ по восстановлению энергетики ЛНР
Мир
Аналитики сообщили об отправке кораблей ВМС США в акваторию Тайваня
Экономика
Источники опровергли подписание Россией и Ираном соглашения по авиазапчастям

Пресс-секретарь Путина Песков назвал требования Косово к Сербии необоснованными

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва считает необоснованными требования Косово и поддерживает Белград. Об этом 1 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Война номеров: Приштина и Белград вновь оказались на грани конфликта
Почему Балканы продолжают оставаться «пороховой бочкой Европы»

«Мы абсолютно поддерживаем Сербию», — сказал представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что обострения конфликта удалось избежать, но это временно.

«Но ситуация лишь отложена на один месяц, поэтому очень важно проявить благоразумие со всех сторон», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что все права сербов должны быть соблюдены.

31 июля косовоалбанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

Полиция самопровозглашенной Республики Косово около 18:15 по местному времени (19:15 мск) частично блокировала административный пункт перехода «Брняк» на севере Косово и Метохии. Также СМИ сообщили, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города.

Очевидцы в соцсетях стали выкладывать кадры того, как косовский спецназ выдвинулся к границе с Сербией.

1 августа НАТО заявила о готовности вмешаться при угрозе стабильности на севере Косово, призвав стороны конфликта возобновить переговоры.

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной республики Косово запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

На фоне роста напряженности Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022