Россия ввела санкции против британских журналистов и политиков

Россия ввела санкции против 39 журналистов и политиков из Великобритании. Об этом сообщили 1 августа в Министерстве иностранных дел РФ.

«В связи с продолжением применения правительством Великобритании механизма санкционных ограничений в отношении представителей общественно-политических кругов России, отечественных экономоператоров и СМИ, принято решение о включении в российский «стоп-лист» ряда британских политиков, бизнесменов и журналистов, которые способствуют враждебному курсу Лондона», — говорится в заявлении российского МИДа.

В черный список включены: экс-премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, заместитель министра транспорта Великобритании Венди Мортон, основатель компании Royal Consulting Клайв Роудс, обозреватель газеты The Times Дэвид Ааронович, ведущий телеканала Би-би-си Хью Эдвардс, глава телеканала Sky News Джон Райли и др.

В МИД РФ указали, что работа над расширением российского «стоп-листа» будет продолжена ввиду недружелюбной политики британских властей по отношению к России.

26 июля Великобритания расширила антироссийский санкционный список, в него добавлены 42 пункта. В документе отмечается, что санкции введены против ряда глав российских регионов. Среди них губернаторы Тюменской, Брянской, Курской, Нижегородской, Свердловской областей.

29 июня власти Великобритании включили в черный список российского предпринимателя Владимира Потанина, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и его супругу Анну, председателя совета директоров АО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» Руслана Байсарова и других россиян.

21 июня глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Соединенное Королевство будет вводить новые санкции в отношении России до тех пор, пока с Украины не будут выведены все российские войска.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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