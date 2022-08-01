Пластический хирург рассказала о причинах неудач в борьбе с жиром

Главными причинами неудач на пути борьбы с жиром даже при регулярных и интенсивных занятиях в тренажерном зале могут стать болезни и генетика. Об этом пластический хирург Лусине Майтесян рассказала в понедельник, 1 августа.

По словам специалиста, если у человека с раннего возраста жир откладывается на животе, или на бедрах, или на подбородке, то по мере взросления с этим не удается справиться с помощью тренировок и диет.

Еще одним фактором, который мешает избавиться от лишних килограммов, являются проблемы со здоровьем. По словам хирурга, как правило, они связаны с проблемами с эндокринной системой и гинекологическими заболеваниями.

«Речь идет не только о людях, которые страдают от заболевания ЖКТ, гормональных сбоев, заболеваний щитовидной железы, депрессий, но и о тех, кто уже справился с недугом», — сказала Майтесян в беседе с Lenta.Ru.

Также врач отметила, что складки лишней кожи являются серьезной преградой на пути к идеальной фигуре. Они появляются, когда человек самостоятельно сильно похудел. Эту проблему может решить только пластический хирург, подчеркнула Майтесян. Она добавила, что после пластики человеку придется регулярно заниматься спортом и придерживаться правильного питания, иначе результат быстро сойдет на нет и лишний вес вернется.

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