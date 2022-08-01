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В Черногории украинцев выгнали из ресторана за провокации в сторону россиян

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Фото: соцсети
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В курортном городе Черногории Петровац украинских туристов выгнали из расположенного на берегу моря ресторана за провокации в сторону российских туристов. Об этом сообщила 31 июля газета Vijesti.

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Издание опубликовало распространившееся в социальных сетях видео, на котором охранники ресторана после жалобы отдыхавших там россиян требуют, чтобы украинцы покинули территорию. По данным газеты, они несколько дней провоцировали россиян национальными флагами страны.

«Гости с Украины два дня пытались провоцировать национальными флагами россиян», — подтвердил информацию владелец ресторана. По его словам, между туристами из РФ и Украины возник конфликт и сотрудникам пришлось их разнимать.

Как отметил владелец ресторана, заведение не вставало на чью-либо сторону, а лишь принимало попытки урегулирования возникшего конфликта между гостями.

20 июля сообщалось, что польская молодежь устроила акцию протеста из-за флагов Украины, которые размещены на общественном транспорте во Вроцлаве.

В начале прошлого месяца жители Варшавы вышли на улицы с протестами из-за большого притока украинских беженцев. Отмечалось, что европейские страны, в первую очередь Польша, испытавшая самый массовый наплыв мигрантов, уже порядком устали от украинских беженцев. Вышедшие на улицы поляки скандировали «Здесь Польша, а не Украина».

Еще 27 июня политолог Александр Асафов заявил, что недовольство украинскими беженцами в Европе растет. По его мнению, общество раздражают их потребительское отношение и нежелание интегрироваться.

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