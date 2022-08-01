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Минэнерго определило перечень работ по восстановлению энергетики ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Министерство энергетики РФ определило перечень работ по восстановлению энергоснабжения Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 1 августа говорится в сообщении на сайте российского министерства.

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Речь идет о восстановлении подачи электричества в города Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и прилегающих к ним населенных пунктов по постоянной схеме.

Специалисты проведут обследование отдельных энергообъектов для безопасного доступа к ним, отремонтируют трансформаторы на подстанциях и восстановят поврежденные участки линий электропередачи.

«Для оказания помощи в восстановлении объектов российские энергокомпании 1 августа дополнительно направят ремонтный персонал и спецтехнику. По мере обследования объектов количество специалистов и техники будет увеличиваться», — уточнили в Минэнерго.

Ведомство уже согласовало с властями ЛНР перечень объектов жизнеобеспечения городов и количество дизельных генераторов, необходимых для их временного электроснабжения.

Приступить к подключению дизель-генераторных установок к объектам инфраструктуры планируется не позднее 2 августа.

«Специалисты и техника из России прибудут в ЛНР 1 августа для оказания помощи», — заключили в Минэнерго.

29 июля президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным поручил помочь Луганской и Донецкой народным республикам (ДНР и ЛНР) с восстановлением соцобъектов и домов. По словам главы государства, необходимо содействовать Донбассу в восстановлении населенных пунктов.

26 июля Хуснуллин сообщил, что на территории ДНР и ЛНР работают более 10 тыс. строителей и около 1,6 тыс. единиц техники.

К октябрю необходимо запустить воду, газ и электроэнергию в жилые дома, которые находятся в удовлетворительном состоянии в Мариуполе, заявлял 21 июля глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в ходе визита в город.

В Мариуполе налаживается мирная жизнь после того, как 20 мая Минобороны РФ отчиталось о полном освобождении города и сдаче в плен 2439 боевиков неонацистской группировки «Азов», укрывавшихся на территории завода «Азовсталь».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Киевские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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