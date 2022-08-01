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Экс-эмиссар США назвал безумцем украинского депутата из-за слов о Косово

Экс-эмиссар США Гренелл назвал безумцем украинского депутата после слов о необходимости защиты Киевом косоваров
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Фото: РИА Новости/Доминик Бутен
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Экс-представитель США по мирным переговорам (эмиссар) Белграда и Приштины Ричард Гренелл назвал 1 августа безумцем депутата Украины Алексея Гончаренко.

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Так он отреагировал на пост Гончаренко в Twitter, где он заявил, что если Сербия вторгнется в Косово, то Украина будет обязана защитить косоваров, в том числе военным путем.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косовоалбанские власти потребовали у проживающих в северной части Косова и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

Директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

Тогда косовоалбанская полиция стянула силы на север края и заблокировала два пункта пропуска, а местные жители начали строить баррикады на дорогах.

МИД России призывал Приштину и стоящих за ней США и Евросоюз (ЕС) к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий.

Вечером 31 июля президент Сербии Александр Вучич в рамках своего вечернего обращения в связи с ситуацией попросил международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косово. После полуночи 1 августа стало известно, что Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.

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