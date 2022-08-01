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Пресс-секретарь Путина Песков назвал требования Косово к Сербии необоснованными

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Россия поддерживает Сербию и считает необоснованными требования Косово, заявил 1 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы абсолютно поддерживаем Сербию. Мы рядом с косовскими сербами, мы считаем, что это абсолютно необоснованные требования», — отметил Песков, назвав отношения Москвы и Белграда «союзническими и очень глубокими».

По его словам, несмотря на то что на сегодня обострения конфликта удалось избежать, повторная эскалация ситуации может произойти через месяц.

«Ситуация лишь отложена на один месяц, поэтому очень важно проявить благоразумие со всех сторон. Мы считаем, что те страны, которые признали Косово и являются гарантами, должны употребить всё свое влияние для того, чтобы предостеречь власти Косово на предмет принятия каких-то непродуманных шагов, способных привести к дальнейшей эскалации», — заключил представитель Кремля.

Ситуация в Косово обострилась накануне вечером. Косовоалбанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

Тогда же президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти самопровозглашенной республики начинают силовую операцию против сербов. Вучич также попросил международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косово.

Косовоалбанская полиция стянула, в свою очередь, силы на север края и заблокировала два пункта пропуска, а местные жители начали строить баррикады на дорогах.

После полуночи 1 августа стало известно, что Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.

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