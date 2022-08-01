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МИД Швеции вызовет представителя посольства России после публикации в соцсетях

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jack Abuin
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МИД Швеции планирует вызывать представителя посольства России на этой неделе в связи с комментарием о гибели участвовавшего в военных действиях на стороне Украины шведского солдата, опубликованном дипломатами в социальных сетях. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

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«МИД намерен вызвать представителя посольства России на этой неделе», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Ранее, 19 июля, в СМИ Швеции появилась новость о том, что 28-летний шведский солдат, ранее служивший в BBC королевства в Упсале, погиб под Харьковом. Мужчину ранило осколками гранаты в грудь.

Позднее, 25 июля, посольство России в Швеции опубликовало в Telegram-канале комментарий о гибели солдата. В нем дипломаты выразили сожаление по поводу того, что шведская пресса в своих материалах пыталась создать «позитивный и высокоморальный образ этого необыкновенного наемника». Диппредставительство указало на то, что иностранный гражданин вступил в ряды украинской армии, на протяжении восьми лет воевавшей против мирного населения Донбасса, что, по мнению посольства, делает его «преступником в соответствии с международным правом».

29 июля газета Dagens Nyheter сообщила, что шведские парламентские партии потребовали вызвать посла России в МИД. Спикер по внешнеполитическим вопросам партии «Либералы» Юар Форсель назвал комментарий дипмиссии РФ «частью психологической атаки России на Швецию». По мнению представителя Партии центра Керстин Лундгрен, любой швед «имеет право поддерживать Украину так, как считает нужным». При этом МИД Швеции сначала заявил, что не намерен прибегать к такой мере в отношении главы российского посольства.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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