Три человека погибли в ДТП в Краснодарском крае

Автомобиль врезался в дерево на трассе в Краснодарском крае. Три человека получили смертельные травмы.

Авария произошла на автодороге «ФАД Кавказ» на территории Новокубанского района. По данным МВД, 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 неверно выбрал скорость движения, допустил съезд с дороги и врезался в дерево. Об этом пишет ИА KrasnodarMedia.

Сам автомобилист, а также его пассажиры 23 и 28 лет скончались на месте происшествия до прибытия скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в этот день в Пензенской области опрокинулся пассажирский автобус. В салоне находились 20 человек, травмы получили 17 человек, в том числе один ребенок. По данным правоохранительных органов, водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет.