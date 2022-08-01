Мужчина устроил потоп в храме Христа Спасителя

В храме Христа Спасителя в Москве произошел потоп, его устроил ранее судимый мужчина. Об этом 1 августа сообщил источник «Известий».

В ночь на понедельник злоумышленник разбил стекло в окне цокольного этажа и спустился в подворье. Там он размотал пожарные гидранты и включил воду. В итоге в коридорах двух цокольных этажей произошел потоп.

Мужчина был задержан службой охраны храма, которая передала его сотрудникам полиции. Они выяснили, что правонарушителем является 40-летний Алексей Р., зарегистрированный в Московской области. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом он был судим за грабеж, хулиганство и распитие спиртных напитков в общественных местах.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ («Вандализм по мотивам религиозной ненависти»).

26 февраля 2020 года в экстренные службы Москвы поступил анонимный звонок о минировании храма Христа Спасителя. Также в тот день поступили угрозы о минировании других объектов инфраструктуры города.