Пассажир экстренно севшего в Баку рейса Тель-Авив — Москва скончался

Пассажир рейса Тель-Авив — Москва израильской авиакомпании El Al, совершившего экстренную посадку в Баку, скончался.

«Капитан авиакомпании El Al Israel Airlines, выполнявшей рейс по маршруту Тель-Авив — Москва (DME), запросил экстренную посадку в международном аэропорту Гейдар Алиев из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира на борту (сердечный приступ). Самолет совершил посадку в бакинском аэропорту в 12:44 по местному времени (11:44 мск). К сожалению, пассажир скончался во время полета», — говорится в распространенном «РИА Новости» сообщении со ссылкой на главу пресс-службы ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Пашу Кесеменского.

Как стало известно, пассажир во время полета плохо себя почувствовал, из-за чего экипаж принял решение о вынужденной посадке.

Ранее в понедельник, 1 августа, пассажирский самолет подал сигнал бедствия через два часа после вылета из Израиля. По данным Flightradar, воздушное судно пролетало Каспийское море во время подачи сигнала.