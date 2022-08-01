Ухудшение погодных условий прогнозируют в Хабаровском крае

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на территории Хабаровского края в ближайшие двое суток. Местами вероятен подъем воды в реках с подтоплением низменных участков.

По данным прогноза, на территории края ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. МЧС предупреждает о вероятных происшествиях, связанных с повышением уровня воды на территориях населенных пунктов. Не исключено засорение ливневых стоков и водоотводов, размыв и подтопление дорог на муниципальном уровне, пишет ИА AmurMedia.

Главам муниципалитетов направлены рекомендации по предупреждению возможных происшествия. Жителей региона просят соблюдать меры личной безопасности.

Ранее о сильных дождях синоптики предупредили жителей Карелии. Согласно прогнозам, в районе Ладожского озера может выпасть до 40 мм осадков.