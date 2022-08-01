Боец Эмеев дал прогноз на поединок Монсона и Дацика

Боец смешанных единоборств Рамазан Эмеев дал прогноз на бой Джеффа Монсона и Вячеслава Дацика, который состоится 5 августа в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я думаю, что если Дацик сможет в начале боя не дать себя повалить, то он легко «ушатает» Монсона. И закончит техническим нокаутом. Если Монсон переведет в партер, то Монсон свое дело сделает», — сказал Эмеев 1 августа «Известиям».

Он также поделился мнением о том, в каком раунде и чьей победой закончится поединок.

«Дацик — боксер, ударник профессиональный. Но в партере у него шанс будет. Это такой бой интересный. Если Монсон не переведет в партер, то, наверное, выиграет Дацик. Если выиграет Монсон, то в первом раунде. Если выиграет Дацик, то это будет второй раунд», — заявил боец.

Накануне свой прогноз на бой дал боксер Андрей Замковой. Он уверен, что Дацик возьмет верх, несмотря на преимущество Монсона в технике.

30 июля российский боец Евгений Орлов также отметил, что ожидает победу Дацика над Джеффом Монсоном. У Монсона есть небольшой шанс, так как впервые турнир пройдет именно по правилам ММА, добавил он.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 5 августа и впервые пройдет по правилам смешанных единоборств (MMA). Ранее бои проводились только по правилам бокса. Поединки пройдут в столичном клубе «1930 Moscow». Трансляцию в прямом эфире покажет РЕН ТВ, она начнется в 23:00.

Официальная продажа билетов на турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже стартовала.