Реклама
Прямой эфир
Мир
Минэнерго определило перечень работ по восстановлению энергетики ЛНР
Мир
Аналитики сообщили об отправке кораблей ВМС США в акваторию Тайваня
Мир
Украина получила первый транш помощи от Евросоюза в €500 млн
Мир
Киев сообщил о получении немецких РСЗО Mars 2
Общество
Росавиация перечислила авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей
Общество
Мошенники начали использовать для автоподстав праворульные машины
Мир
В кабмине ФРГ отказались назвать местоположение турбины Siemens
Мир
Президент Болгарии назначил досрочные выборы после роспуска парламента
Мир
Закупочная стоимость газа для Молдавии вырастет почти в полтора раза
Авто
Бетоновозам на базе «КамАЗов» увеличат коррозионную стойкость
Мир
Нефтесервисная компания Baker Hughes заявила об уходе из России
Мир
Байден заявил о готовности США обсуждать с Россией контроль над вооружениями
Сюжет:

Боец Эмеев дал прогноз на поединок Монсона и Дацика

0
Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боец смешанных единоборств Рамазан Эмеев дал прогноз на бой Джеффа Монсона и Вячеслава Дацика, который состоится 5 августа в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я думаю, что если Дацик сможет в начале боя не дать себя повалить, то он легко «ушатает» Монсона. И закончит техническим нокаутом. Если Монсон переведет в партер, то Монсон свое дело сделает», — сказал Эмеев 1 августа «Известиям».

Не день Славы: как Дацик неожиданно уступил «Пулеметчику»
Очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошел ярко, но быстро

Он также поделился мнением о том, в каком раунде и чьей победой закончится поединок.

«Дацик — боксер, ударник профессиональный. Но в партере у него шанс будет. Это такой бой интересный. Если Монсон не переведет в партер, то, наверное, выиграет Дацик. Если выиграет Монсон, то в первом раунде. Если выиграет Дацик, то это будет второй раунд», — заявил боец.

Накануне свой прогноз на бой дал боксер Андрей Замковой. Он уверен, что Дацик возьмет верх, несмотря на преимущество Монсона в технике.

30 июля российский боец Евгений Орлов также отметил, что ожидает победу Дацика над Джеффом Монсоном. У Монсона есть небольшой шанс, так как впервые турнир пройдет именно по правилам ММА, добавил он.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 5 августа и впервые пройдет по правилам смешанных единоборств (MMA). Ранее бои проводились только по правилам бокса. Поединки пройдут в столичном клубе «1930 Moscow». Трансляцию в прямом эфире покажет РЕН ТВ, она начнется в 23:00.

Официальная продажа билетов на турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже стартовала.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022