Объем перечисленных в бюджет РФ целевых отчислений от продажи лотерейных билетов под брендом крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото» в первом полугодии 2022 года составил 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

По ее информации, общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления и налоги) в первом полугодии 2022 года составил 4 млрд рублей. При этом общим накопительным итогом на конец первого полугодия 2022 года объем целевых отчислений от проведения лотерей под брендом «Столото» составил 19,1 млрд рублей, а общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления и налоги) — 41,2 млрд рублей.

В общей сложности за январь–июнь 2022-го было разыграно 20,3 млрд рублей, выигрышными стали 96,6 млн билетов, 570 человек стали лотерейными миллионерами. Самые крупные денежные призы — по 500 млн рублей — получили победители новогоднего розыгрыша «Русского лото» из Краснодарского края и Крыма.

С 2014 года все лотереи в России государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.