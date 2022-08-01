Реклама
Прямой эфир
Мир
Минэнерго определило перечень работ по восстановлению энергетики ЛНР
Мир
Аналитики сообщили об отправке кораблей ВМС США в акваторию Тайваня
Экономика
Источники опровергли подписание Россией и Ираном соглашения по авиазапчастям
Общество
В России в 2023 году появятся субтропические детские площадки
Политика
В ГД внесли проект о запрете на усыновление гражданам недружественных стран
Мир
Первомайск в ЛНР подвергся ночному обстрелу ВСУ из РСЗО
Мир
МИД Швеции вызовет представителя посольства России после публикации в соцсетях
Экономика
Рубль после обновления минимумов в начале июля перешел к укреплению
Мир
Украина получила первый транш помощи от Евросоюза в €500 млн
Мир
Киев сообщил о получении немецких РСЗО Mars 2
Общество
Росавиация перечислила авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей
Общество
Мошенники начали использовать для автоподстав праворульные машины

За полгода отчисления от продаж лотерейных билетов бренда «Столото» на поддержку спорта составили 1,5 млрд рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объем перечисленных в бюджет РФ целевых отчислений от продажи лотерейных билетов под брендом крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото» в первом полугодии 2022 года составил 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

По ее информации, общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления и налоги) в первом полугодии 2022 года составил 4 млрд рублей. При этом общим накопительным итогом на конец первого полугодия 2022 года объем целевых отчислений от проведения лотерей под брендом «Столото» составил 19,1 млрд рублей, а общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления и налоги) — 41,2 млрд рублей.

В общей сложности за январь–июнь 2022-го было разыграно 20,3 млрд рублей, выигрышными стали 96,6 млн билетов, 570 человек стали лотерейными миллионерами. Самые крупные денежные призы — по 500 млн рублей — получили победители новогоднего розыгрыша «Русского лото» из Краснодарского края и Крыма.

С 2014 года все лотереи в России государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022