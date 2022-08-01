Китайские болельщики фигуристки Щербаковой отправили ей 230 кг подарков

Российской фигуристке Анне Щербаковой отправили 230-килограммовый груз с подарками от фанатов из Китая. Об этом сообщили в Telegram-канале фан-клуба спортсменки EBIFAS, что расшифровывается как «эксклюзивный институт бурого медведя Анны Щербаковой».

Уточняется, что 160 кг собрали в Пекине, а еще 70 — в Шэньчжене.

Ранее, 18 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фигуристок Анну Щербакову, Александру Трусову и Камилу Валиеву гордостью России. Она отметила, что девушкам нет и 18, а они уже сотворили историю мирового спорта, страны, свою собственную.

За день до этого Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании.