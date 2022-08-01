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Тела двух пропавших рыбаков нашли в лодке в Кандалакшском заливе

СК РФ: тела двух мужчин нашли в перевернувшейся лодке в Кандалакшском заливе
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Тела двух мужчин нашли в перевернувшейся лодке в Кандалакшском заливе. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Мурманской области.

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«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двоих мужчин в акватории губы Вороньей Кандалакшского залива Белого моря», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Погибшие 1992 и 1998 годов рождения являлись жителями Зеленоборского.

Информация о происшествии поступила в главное управление МЧС РФ по региону в этот понедельник. По данным ведомства, двое мужчин были обнаружены в акватории губы Вороньей супругами из Зеленоборского, которые в тот момент рыбачили. Отмечалось, что металлическая лодка с мотором перевернулась при невыясненных обстоятельствах.

После происшествия с судном в Белом море двух человек нашли живыми, третьего — без признаков жизни. Всего на борту находились пять человек.

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