Как из пушки: «Локомотив» выиграл международный Кубок РЖД по женскому футболу

Кубок РЖД по женскому футболу стал первым футбольным чемпионатом, сыгранным на территории России после того, как УЕФА приняла решение о дисквалификации российских клубов в еврокубках в сезоне-2022/23 года. О прошедших состязаниях и победе российской команды рассказывают «Известия».

Первый чемпионский

Идея футбольного турнира РЖД с самого начала была амбициозной, но в итоге соревнования стали важными по многим показателям. Соревнования на Кубок РЖД, организованные ОАО «РЖД» и ФК «Локомотив», стали первыми международными женскими футбольными состязаниями с участием чемпионов из разных стран. В Кубке РЖД приняли участие чемпионы России («Локомотив»), Белоруссии («Минск»), Казахстана («БИИК-Шыкмент») и обладатель Кубка Сербии («Црвена Звезда»). При этом организаторам удалось убедить представителей УЕФА дать официальное разрешение на проведение турнира, в результате чего он отметился еще и как первые межнациональные футбольные состязания, состоявшиеся в России после наложения санкций на отечественный спорт. Статусность соревнований подчеркнуло присутствие на открытии игр президента Российской премьер-лиги, генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева.

Для отечественных футболисток турнир стал возможностью попробовать свои силы в матчах с сильнейшими командами региона, для арбитров из России — шансом на международную практику, а для команд гостей — долгожданной встречей с традиционно сильными соперницами. В условиях усиливающегося санкционного давления, в том числе в области спорта, Кубок стал еще одной демонстрацией того, что Россия продолжает уверенно развиваться в самых разных сферах жизни общества и экономики.

Турнир был сыгран по системе плей-офф: полуфиналы состоялись 28 июля, а матч за 3-е место и финал — 31-го. Все матчи турнира принял стадион «РЖД Арена» в московском районе Черкизово. В первом полуфинале между «Локомотивом» и командой из Сербии «Црвена Звезда» хозяйки поля разгромили соперниц с убедительным счетом 6:0. Во второй полуфинальной игре «БИИК-Шыкмент» одержал победу над белорусским «Минском» со счетом 2:0. В воскресенье в финале футболистки из «Локомотива» в финале уверенно победили соперниц из «БИИК-Шыкмент» со счетом 2:0. Голы забили Ксения Долгова и Нелли Коровкина на 65-й и 72-й минутах. Третье место — у сербских футболисток.

Не забыли организаторы турнира и о болельщиках. Перед играми на стадионе проходили тематические фотосессии и мастер-классы, а на открытии игр перед зрителями выступал известный музыкант LYRIQ (Кирилл Гуд). Непривычно низкие цены на билеты (200 рублей за проход на один матч и 500 рублей за абонемент) были призваны привлечь публику на состязания.

Среди равных

Пожалуй, внимание общества — главное, в чем нуждается сегодня женский футбол в России. Кубок РЖД помог решить эту задачу. Как сообщил журналистам по итогам турнира генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко, по впечатлениям и ощущениям участников Кубок получился ничуть не хуже, чем состязания международных футбольных лиг. «Я могу поделиться не только своими впечатлениями, но и впечатлениями участников, — рассказал Леонченко в одном из интервью. — Многие говорят, что по организации, ощущениям от игры, от всего происходящего турнир по уровню получился никак не ниже Лиги чемпионов, а в некоторых компонентах даже выше».

О важности для спортсменок встреч на поле с равными себе сильными соперницами говорила перед турниром и главный тренер женского «Локомотива» Елена Фомина. «Мы рады возможности встретиться с сильнейшими командами стран-соседей, получить столь важную для нас международную практику и опыт», — отметила Фомина, выразив надежду, что болельщики «поддержат всех участников, особенно наших девушек, и что их поддержка даст нам силы достойно выступить на турнире». К радости российских поклонников женского футбола, надежды тренера женского «Локомотива» полностью оправдались.