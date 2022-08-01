В Москве участились ДТП с грузовиками

С начала 2022 года в Москве зарегистрировано более 500 дорожных аварий с участием грузового транспорта. Об этом 1 августа сообщил официальный Telegram-канал столичной ГИБДД.

По итогам первого полугодия 2022 года на дорогах Москвы было зарегистрировано 509 ДТП с участием грузовиков. В них 48 человек погибли и 599 пострадали.

В ведомстве отметили, что основными причинами дорожных аварий с грузовыми автомобилями стало несоблюдение водителями других автомобилей безопасной дистанции.

На втором месте среди наиболее частых причин в ДТП с грузовиками стало нарушение правил движения задним ходом.

На третьем месте по ошибкам, повлекшим ДТП с большегрузами, — несоответствие выбранной скорости водителем в конкретных дорожных условиях.

Инспекторы столичной Госавтоинспекции отметили, что по вине самих водителей большегрузов произошло 304 ДТП, в которых погибли 18 и 342 человека получили различные травмы.

26 июля ГИБДД Москвы при помощи специальных автоматизированных систем в первом полугодии 2022 года задержала 10 176 разыскиваемых транспортных средств. В ведомстве отметили, что благодаря новому алгоритму программного обеспечения сотрудники столичной ДПС подключаются к ближайшим комплексам фотовидеофиксации и оперативно реагируют на сигналы о передвижении автомобилей указанной категории.