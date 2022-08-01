Жителя Камчатки осудили за мошенничества на 22 млн рублей

Жителя Камчатского края осудили за мошенничество с использованием служебного положения, в результате которого пострадали 40 человек. Мужчина заключал договоры о продаже и поставке автомобилей из других регионов и стран, но не исполнял свои обязательства.

По данным следствия: 37-летний мужчина являлся индивидуальным предпринимателем и руководителем коммерческой организации. В течение двух лет он заключал договоры с местными жителями о поставке машин. Обвиняемый получил свыше 22 млн рублей и распорядился денежными средствами по своему усмотрению. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.

Также мужчина заключил с предприятием договор купли и поставки транспортного средства, по которому получил 780 тыс. рублей в качестве предоплаты. В течение длительного времени мужчина сообщал представителю организации недостоверные сведения об исполнении договора.

Злоумышленника приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении ущерба.