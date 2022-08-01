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Австралийца оштрафовали за попытку провезти в страну фастфуд из Индонезии

Австралийца оштрафовали на $2600 за попытку провезти в страну купленную в Индонезии еду из McDonald's
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Фото: соцсети
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Жителя Австралии оштрафовали на $2600 за попытку провезти в страну еду из McDonald's. Об этом сообщает 1 августа News Corp.

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По информации издания, мужчина возвращался домой после отдыха из Индонезии. По пути путешественник купил в сети ресторанов быстрого питания два макмаффина с яйцом и колбасой и круассан с ветчиной. В австралийском аэропорту Дарвина эти продукты унюхала собака.

В настоящее время в Австралии пограничные власти приведены в состояние повышенной готовности из-за опасений распространения ящура, особенно — в отношении тех пассажиров, кто приезжает из Индонезии. Как передает «Газета.ru», это связано тем, что недавно в одном из супермаркетов Мельбурна была изъята импортированная из Азии продукция из свинины, где был обнаружен этот вирус.

Отмечается, что прибывший из Индонезии австралиец «предоставил ложный и вводящий в заблуждение документ и не задекларировал предмет (еду. — Ред.) с потенциально высоким риском биобезопасности». Еда, найденная у мужчины, перед уничтожением будет проверена на наличие вируса.

«Этот штраф вдвое превышает стоимость авиабилета на Бали, но я не испытываю сочувствия к людям, которые предпочитают не подчиняться строгим мерам биобезопасности Австралии, и недавние обнаружения показывают, что вас поймают. Австралия свободна от ящура, и мы хотим, чтобы так и оставалось», — передает News Corp комментарий министра сельского хозяйства Мюррейя Уотта.

16 февраля в Оренбургской области сняли карантин по ящуру. Заболевание было выявлено в личном подсобном хозяйстве в селе Карагач Беляевского района. Диагноз установили у двух животных. Карантин был введен с конца декабря в радиусе 3 км от эпизоотического очага. По данным Россельхознадзора, ящур не регистрировали в Оренбуржье уже 50 лет.

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