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Пресс-секретарь Путина Песков назвал требования Косово к Сербии необоснованными

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Москва считает необоснованными требования Косово и поддерживает Белград. Об этом 1 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы абсолютно поддерживаем Сербию, мы рядом с косовскими сербами. Считаем, это абсолютно необоснованные требования. Слава богу, удалось обострения избежать, но ситуация отложена лишь на месяц», — сказал он журналистам.

Россия поддерживает конструктивную позицию Белграда, о которой заявил президент Александр Вучич, продолжил представитель Кремля.

«Мы, конечно, считаем, что те страны, которые признали Косово и являются гарантами, должны употребить все свое влияние для того, чтобы предостеречь власти Косово на предмет принятия каких-то непродуманных шагов, способных привести к дальнейшей эскалации», — сказал Песков.

По его словам, отношения России и Сербии союзнические, весьма откровенные и очень глубокие. Пресс-секретарь президента РФ заверил, что они будут и дальше развиваться.

Накануне на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации после того, как косовоалбанские власти потребовали у проживающих в северной части Косова и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

Тогда директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной Республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

Премьер-министр Косово Альбин Курти в видеообращении заявил, что перед началом применения ответных мер с Сербией незаконные сербские структуры на севере страны начали блокировать дороги. По мнению Курти, в сложившейся ситуации виновны глава Сербии Александр Вучич и директор офиса по Косово Петар Петкович.

МИД России призывал Приштину и стоящих за ней США и Евросоюз (ЕС) к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов в Косово. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова охарактеризовала решение «властей» в Приштине о принудительной замене документов и номеров местных сербов как очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово.

Международная миссия под эгидой НАТО в Республике Косово пригрозила вмешаться в случае появления «угрозы стабильности» на севере региона.

Косовско-албанские силы в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

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