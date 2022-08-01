Бетоновозам на базе «КамАЗов» увеличат коррозионную стойкость

В рамках проекта модернизации Туймазинского завода автобетоновозов (это дочернее предприятие КамАЗа) введены в эксплуатацию новая окрасочно-сушильная камера и линия дробеструйной обработки. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба компании.

«Введение в эксплуатацию новой окрасочно-сушильной камеры и линии дробеструйной обработки увеличат коррозионную стойкость окрашиваемых деталей и позволят выйти на более высокий уровень качества продукции»,— сообщила пресс-служба предприятия.

Перед тем как любая деталь бетоновоза попадет в окрасочную камеру, она дополнительно пройдет стадию абразивной очистки металла от коррозии, окалин и остальных видов загрязнений в дробеструйной камере.

Ее размеры позволяют подготовить к покраске поверхность как крупногабаритных изделий (до 18 м), так и бетоновозов меньших размеров.

Окрасочно-сушильная камера проходного типа позволит производить окраску изделий при температуре, рекомендованной производителем лакокрасочного материала.

Новое оборудование значительно повысит производительность завода по производству автобетоновозов.

Контракт на поставку и монтаж оборудования фирмы «АЛЬФА-ТЕК» был заключен предприятием в начале 2022 года.

26 июля КамАЗ в рамках XVIII Сибирской агротехнической выставки «АгроОмск-2022» показал самые востребованные модели грузовиков. Среди них седельный тягач «КамАЗ-65206», автотопливозаправщик на шасси «КамАЗ-65115» и новый среднетоннажный автомобиль «КамАЗ Компас 43082-Н5».