ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты еще на полгода

Банк России (ЦБ) продлил на шесть месяцев — до 9 марта 2023 года — действие ограничений на снятие наличной иностранной валюты. Об этом говорится в опубликованном 1 августа релизе регулятора.

«Сохраняется действующий до 9 сентября этого года лимит в $10 тыс. или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада», — указано в сообщении.

Клиенты банков, не успевшие снять средства до начала действия ограничений, могут получить в валюте только те деньги, которые поступили на счет или вклад до 9 марта. Остальные средства выдаются в рублях по рыночному курсу.

Также на шесть месяцев пролонгируется запрет для банков продавать гражданам евро и доллары, поступившие в кассы до 9 апреля.

В течение аналогичного срока действует ограничение по выдаче валюты на командировочные расходы — не более $5 тыс. или эквивалент этой суммы в евро, фунтах или иенах.

В ЦБ указали, что данные меры продлеваются в связи с тем, что США и ЕС запретили поставки в Россию банкнот долларов и евро.

Ранее, 22 июля, глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ в сентябре вынужден будет продлить ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам. В то же время она исключила запрет хождения доллара в России.

До этого, 16 июня, Набиуллина заявила, что, несмотря на экономическую ситуацию в связи с санкциями, оборот на территории РФ долларов, евро и прочей иностранной валюты запрещен не будет, а вклады россиян не изымут.

18 апреля ЦБ немного ослабил введенные ограничения и возобновил возможность для финансовых организаций продавать наличную валюту гражданам. Банки вновь могут продавать наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля 2022 года.