Реклама
Прямой эфир
Мир
Киев сообщил о получении немецких РСЗО Mars 2
Общество
Мошенники начали использовать для автоподстав праворульные машины
Мир
В кабмине ФРГ отказались назвать местоположение турбины Siemens
Мир
Президент Болгарии назначил досрочные выборы после роспуска парламента
Мир
Закупочная стоимость газа для Молдавии вырастет почти в полтора раза
Авто
Бетоновозам на базе «КамАЗов» увеличат коррозионную стойкость
Мир
Нефтесервисная компания Baker Hughes заявила об уходе из России
Мир
Байден заявил о готовности США обсуждать с Россией контроль над вооружениями
Мир
В Латвии заявили об отсутствии поставок газа из России с 30 июля
Мир
Суд ДНР рассмотрит уголовное дело еще пятерых иностранных наемников
Экономика
Путин заявил об отказе России работать с недружественными странами себе в убыток
Экономика
Эксперты заявили о полном сокращении премиум-сегмента ювелирного рынка в России
Сюжет:

ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты еще на полгода

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банк России (ЦБ) продлил на шесть месяцев — до 9 марта 2023 года — действие ограничений на снятие наличной иностранной валюты. Об этом говорится в опубликованном 1 августа релизе регулятора.

Трудности перевода: когда будут сняты ограничения на операции с валютой
Резкое ослабление мер ЦБ способно вызвать панику на рынке

«Сохраняется действующий до 9 сентября этого года лимит в $10 тыс. или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада», — указано в сообщении.

Клиенты банков, не успевшие снять средства до начала действия ограничений, могут получить в валюте только те деньги, которые поступили на счет или вклад до 9 марта. Остальные средства выдаются в рублях по рыночному курсу.

Также на шесть месяцев пролонгируется запрет для банков продавать гражданам евро и доллары, поступившие в кассы до 9 апреля.

В течение аналогичного срока действует ограничение по выдаче валюты на командировочные расходы — не более $5 тыс. или эквивалент этой суммы в евро, фунтах или иенах.

В ЦБ указали, что данные меры продлеваются в связи с тем, что США и ЕС запретили поставки в Россию банкнот долларов и евро.

Ранее, 22 июля, глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ в сентябре вынужден будет продлить ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам. В то же время она исключила запрет хождения доллара в России.

До этого, 16 июня, Набиуллина заявила, что, несмотря на экономическую ситуацию в связи с санкциями, оборот на территории РФ долларов, евро и прочей иностранной валюты запрещен не будет, а вклады россиян не изымут.

18 апреля ЦБ немного ослабил введенные ограничения и возобновил возможность для финансовых организаций продавать наличную валюту гражданам. Банки вновь могут продавать наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля 2022 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022