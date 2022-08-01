СМИ сообщили об отправке авианосцев США к Тайваню из-за возможного визита Пелоси

США направят авианосцы и самолеты ближе к Тайваню перед возможным визитом спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на остров. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает японская газета Nikkei Asia.

«Изначально военные были против визита спикера, но теперь, похоже, создают буферную зону для самолета Пелоси на случай, если она решит совершить вызвавший дебаты визит», — говорится в публикации.

Информация о том, что Пелоси может приехать на Тайвань, в понедельник появилась в газете China Times. По данным издания, конгрессвумен 3 августа может встретиться с главой администрации острова. В МИД Тайваня это сообщение пока не подтвердили.

Кроме того, издание не исключило, что самолет со спикером палаты представителей на борту может сесть в тайваньском аэропорту под разными предлогами, в том числе по причине поломки или дозаправки. Однако независимо от того, что произойдет, Китай будет находиться в состоянии повышенной готовности, чтобы быть полностью готовым к возможному военному конфликту, подчеркивается в материале.

Ранее, 19 июля, о возможном визите Пелоси на Тайвань сообщила газета Financial Times. Издание написало, что политик намерена посетить остров для демонстрации поддержки Тайваню, находящемуся под растущим влиянием Пекина.

В случае если поездка Пелоси на Тайвань все же состоится, она станет первым визитом спикера палаты представителей США на остров за последние 25 лет.

В настоящее время Пелоси совершает азиатского турне, во время которого она намерена посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. При этом Тайвань в списке не указан. Как указала политик 31 июля на своей странице в Twitter, американская делегация намерена обсудить с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе вопросы экономики и безопасности. В числе тем также обозначены климатический кризис, права человека и демократическое управление.

Помимо Пелоси в состав делегации США вошли члены конгресса Марк Такано, Грегори Микс, Раджа Кришнамурти, Сьюзан Делбин и Энди Ким.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.