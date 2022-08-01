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СМИ сообщили об отправке авианосцев США к Тайваню из-за возможного визита Пелоси

Nikkei: США направляют авианосцы к Тайваню в связи с возможным визитом Пелоси
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Фото: REUTERS
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США направят авианосцы и самолеты ближе к Тайваню перед возможным визитом спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на остров. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает японская газета Nikkei Asia.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

«Изначально военные были против визита спикера, но теперь, похоже, создают буферную зону для самолета Пелоси на случай, если она решит совершить вызвавший дебаты визит», — говорится в публикации.

Информация о том, что Пелоси может приехать на Тайвань, в понедельник появилась в газете China Times. По данным издания, конгрессвумен 3 августа может встретиться с главой администрации острова. В МИД Тайваня это сообщение пока не подтвердили.

Кроме того, издание не исключило, что самолет со спикером палаты представителей на борту может сесть в тайваньском аэропорту под разными предлогами, в том числе по причине поломки или дозаправки. Однако независимо от того, что произойдет, Китай будет находиться в состоянии повышенной готовности, чтобы быть полностью готовым к возможному военному конфликту, подчеркивается в материале.

Ранее, 19 июля, о возможном визите Пелоси на Тайвань сообщила газета Financial Times. Издание написало, что политик намерена посетить остров для демонстрации поддержки Тайваню, находящемуся под растущим влиянием Пекина.

В случае если поездка Пелоси на Тайвань все же состоится, она станет первым визитом спикера палаты представителей США на остров за последние 25 лет.

В настоящее время Пелоси совершает азиатского турне, во время которого она намерена посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. При этом Тайвань в списке не указан. Как указала политик 31 июля на своей странице в Twitter, американская делегация намерена обсудить с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе вопросы экономики и безопасности. В числе тем также обозначены климатический кризис, права человека и демократическое управление.

Помимо Пелоси в состав делегации США вошли члены конгресса Марк Такано, Грегори Микс, Раджа Кришнамурти, Сьюзан Делбин и Энди Ким.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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