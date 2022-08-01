Реклама
Прямой эфир
Мир
Киев сообщил о получении немецких РСЗО Mars 2
Общество
Мошенники начали использовать для автоподстав праворульные машины
Мир
В кабмине ФРГ отказались назвать местоположение турбины Siemens
Мир
Президент Болгарии назначил досрочные выборы после роспуска парламента
Мир
Закупочная стоимость газа для Молдавии вырастет почти в полтора раза
Авто
Бетоновозам на базе «КамАЗов» увеличат коррозионную стойкость
Мир
Нефтесервисная компания Baker Hughes заявила об уходе из России
Мир
Байден заявил о готовности США обсуждать с Россией контроль над вооружениями
Мир
В Латвии заявили об отсутствии поставок газа из России с 30 июля
Мир
Суд ДНР рассмотрит уголовное дело еще пятерых иностранных наемников
Экономика
Путин заявил об отказе России работать с недружественными странами себе в убыток
Экономика
Эксперты заявили о полном сокращении премиум-сегмента ювелирного рынка в России

Михаил Попонов назначен генеральным директором «Выбери Радио»

0
Фото: sostav.ru
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа компаний «МЕДИА1» объявляет о назначении Михаила Попонова на должность генерального директора крупнейшего регионального радиохолдинга «Выбери Радио». Он будет отвечать за стратегическое развитие и операционное управление ГКВР.

«Выбери Радио» — эксперт номер один на рынке регионального радио. Обладает успешным многолетним опытом управления вещанием, продажами, программированием эфира и маркетинга региональных радиостанций. ГКВР активно растет, перед компанией сейчас стоят амбициозные планы по увеличению количества станций и форматов в управлении, развитию цифровых технологий и укреплению позиций в диджитал-среде.

«Текущие структурные изменение на рекламном рынке повышают роль локальных, доступных, оперативных медиа. Радио в целом и группа компаний «Выбери Радио» в частности получают уникальную возможность ответить на этот запрос бизнеса. Поэтому очень рад, что Михаил присоединился к нам именно сейчас. Уверен, его опыт и глубокая индустриальная экспертиза позволят достичь высоких бизнес-показателей и ответить на новые вызовы. В частности, рынок радио по-прежнему остро нуждается в актуализации аналитических инструментов, развитии цифровых продуктов и устранении разрозненности ключевых участников. Авторитет команды «Выбери Радио» и Михаила среди профессионалов отрасли должны помочь преодолеть эти вызовы и усилить позиции как нашей компании, так и индустрии радио», — отмечает генеральный директор «МЕДИА1» Ян Кухальский.

«Я благодарен Яну и коллегам за оказанное доверие и возможность присоединиться к команде «МЕДИА1». Сегодня мы видим, что на фоне сокращения рекламного рынка радио чувствует себя стабильнее в сравнении с другими медиа в силу меньшей зависимости от бюджетов ушедших рекламодателей. В этой ситуации у радио есть возможность впервые за долгое время продемонстрировать положительную динамику доли рекламных бюджетов и укрепить позиции. Надеюсь, мой опыт в индустрии медиаизмерений окажет положительное влияние на общий результат деятельности компании», — добавил Михаил Попонов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022