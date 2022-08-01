Михаил Попонов назначен генеральным директором «Выбери Радио»

Группа компаний «МЕДИА1» объявляет о назначении Михаила Попонова на должность генерального директора крупнейшего регионального радиохолдинга «Выбери Радио». Он будет отвечать за стратегическое развитие и операционное управление ГКВР.

«Выбери Радио» — эксперт номер один на рынке регионального радио. Обладает успешным многолетним опытом управления вещанием, продажами, программированием эфира и маркетинга региональных радиостанций. ГКВР активно растет, перед компанией сейчас стоят амбициозные планы по увеличению количества станций и форматов в управлении, развитию цифровых технологий и укреплению позиций в диджитал-среде.

«Текущие структурные изменение на рекламном рынке повышают роль локальных, доступных, оперативных медиа. Радио в целом и группа компаний «Выбери Радио» в частности получают уникальную возможность ответить на этот запрос бизнеса. Поэтому очень рад, что Михаил присоединился к нам именно сейчас. Уверен, его опыт и глубокая индустриальная экспертиза позволят достичь высоких бизнес-показателей и ответить на новые вызовы. В частности, рынок радио по-прежнему остро нуждается в актуализации аналитических инструментов, развитии цифровых продуктов и устранении разрозненности ключевых участников. Авторитет команды «Выбери Радио» и Михаила среди профессионалов отрасли должны помочь преодолеть эти вызовы и усилить позиции как нашей компании, так и индустрии радио», — отмечает генеральный директор «МЕДИА1» Ян Кухальский.

«Я благодарен Яну и коллегам за оказанное доверие и возможность присоединиться к команде «МЕДИА1». Сегодня мы видим, что на фоне сокращения рекламного рынка радио чувствует себя стабильнее в сравнении с другими медиа в силу меньшей зависимости от бюджетов ушедших рекламодателей. В этой ситуации у радио есть возможность впервые за долгое время продемонстрировать положительную динамику доли рекламных бюджетов и укрепить позиции. Надеюсь, мой опыт в индустрии медиаизмерений окажет положительное влияние на общий результат деятельности компании», — добавил Михаил Попонов.