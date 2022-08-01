Реклама
Прямой эфир
Мир
Киев сообщил о получении немецких РСЗО Mars 2
Общество
Мошенники начали использовать для автоподстав праворульные машины
Мир
В кабмине ФРГ отказались назвать местоположение турбины Siemens
Мир
Президент Болгарии назначил досрочные выборы после роспуска парламента
Мир
Закупочная стоимость газа для Молдавии вырастет почти в полтора раза
Авто
Бетоновозам на базе «КамАЗов» увеличат коррозионную стойкость
Мир
Нефтесервисная компания Baker Hughes заявила об уходе из России
Мир
Байден заявил о готовности США обсуждать с Россией контроль над вооружениями
Мир
В Латвии заявили об отсутствии поставок газа из России с 30 июля
Мир
Суд ДНР рассмотрит уголовное дело еще пятерых иностранных наемников
Экономика
Путин заявил об отказе России работать с недружественными странами себе в убыток
Экономика
Эксперты заявили о полном сокращении премиум-сегмента ювелирного рынка в России
Сюжет:

Путин заявил о «выброшенных на помойку» Западом принципах ВТО

Путин: Запад выбросил на помойку приверженность принципам ВТО
0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Xu Jinquan
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Западные политики, которые ввели санкции против России, «выбросили на помойку» принципы Всемирной торговой организации (ВТО), заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса.

Стальное нет: ЕС прекращает экспорт металла из России
В условиях новых ограничений у Москвы может появиться лазейка на рынке Евросоюза

«По-видимому, некоторым нашим западным партнёрам об этих принципах и вспоминать-то уже не хочется, потому что просто неловко об этом говорить», — приводит слова лидера сайт Кремля.

Как он подчеркнул, странами, принявшими санкции, не были просчитаны последствия ограничений, среди которых рост цен на строительные материалы на мировом рынке и инфляция в целом.

Ограничения на работу российских металлургов стали откровенным проявлением недобросовестной конкуренции, заключил он.

С 10 июля в рамках пятого пакета санкций Евросоюз запретил покупать российский свинец. С 17 июня прекратился экспорт российской стали в страны альянса.

В апреле президент России заявил, что до 1 июня необходимо обновить стратегию развития отечественной металлургии на период до 2030 года. Он поручил уточнить экспортные направления российской металлургии и переориентировать их на перспективные рынки. В мае российский лидер поручил принять меры для снижения цен на металлопродукцию на внутреннем рынке.

В том же месяце он назвал санкции Запада главным негативным фактором для экономики РФ. Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах, добавил президент.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022