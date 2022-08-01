Путин заявил о «выброшенных на помойку» Западом принципах ВТО

Западные политики, которые ввели санкции против России, «выбросили на помойку» принципы Всемирной торговой организации (ВТО), заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса.

«По-видимому, некоторым нашим западным партнёрам об этих принципах и вспоминать-то уже не хочется, потому что просто неловко об этом говорить», — приводит слова лидера сайт Кремля.

Как он подчеркнул, странами, принявшими санкции, не были просчитаны последствия ограничений, среди которых рост цен на строительные материалы на мировом рынке и инфляция в целом.

Ограничения на работу российских металлургов стали откровенным проявлением недобросовестной конкуренции, заключил он.

С 10 июля в рамках пятого пакета санкций Евросоюз запретил покупать российский свинец. С 17 июня прекратился экспорт российской стали в страны альянса.

В апреле президент России заявил, что до 1 июня необходимо обновить стратегию развития отечественной металлургии на период до 2030 года. Он поручил уточнить экспортные направления российской металлургии и переориентировать их на перспективные рынки. В мае российский лидер поручил принять меры для снижения цен на металлопродукцию на внутреннем рынке.

В том же месяце он назвал санкции Запада главным негативным фактором для экономики РФ. Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах, добавил президент.