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Экономика
Путин заявил об отказе России работать с недружественными странами себе в убыток
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Путин заявил об отказе России работать с недружественными странами себе в убыток

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия остается надежным поставщиком металлургической продукции для западных партнеров, но не собирается работать с недружественными странами себе в убыток. Об этом он заявил в понедельник, 1 августа, в ходе совещания по развитию металлургической отрасли.

«Россия всегда будет надежным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнеров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто настроен на взаимовыгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надежными партнерами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение», — сказал Путин.

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По словам российского лидера, некоторые страны Запада «выбросили на помойку» принципы Всемирной торговой организации (ВТО), введя антироссийские санкции. Он добавил, что ограничения на работу отечественных металлургов являются «откровенным проявлением недобросовестной конкуренции».

«Мы это видим, повторяю, и в других отраслях, — (санкции. — Ред.) представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу», — приводит слова президента РФ «Газета.ru».

В апреле президент РФ заявил о необходимости обновить стратегию развития отечественной металлургии на период до 2030 года. Он поручил уточнить экспортные направления российской металлургии и переориентировать их на перспективные рынки.

В мае российский лидер поручил принять меры для снижения цен на металлопродукцию на внутреннем рынке.

18 апреля он назвал санкции Запада главным негативным фактором для экономики РФ. Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах, добавил президент.

В том же месяце Путин заявил, что блицкриг недоброжелателей в отношении российской экономики не состоялся, финансовая система работает ритмично. По его словам, экономика страны крепко стоит на ногах.

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