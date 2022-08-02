Ценные вложения

Период высокой инфляции для инвестора — уникальное время возможностей. В таких точках можно приумножить свой капитал, вложившись в отрасли с высоким потенциалом доходности. Какие секторы сейчас наиболее привлекательны для этого?

Только на первый взгляд кажется, что акции на 100% защищают от инфляции — ведь рост цен приводит к увеличению выручки компаний. Однако при ускорении инфляции появляется спираль роста расходов во всех ключевых цепочках. У предприятий повышаются прямые и косвенные издержки, что ведет к удорожанию товаров и услуг для конечного потребителя. Чтобы обеспечить рентабельность на приемлемом уровне, предприятия вынуждены поднимать цены конечной продукции. В условиях низкой покупательной способности возникает риск снижения спроса на товары. Последнее, в свою очередь, может привести к снижению чистой прибыли и капитализации.

Не менее важна и монетарная политика регулятора. В условиях турбулентности нужно соблюдать баланс между повышением ключевой ставки и ростом инфляции. Чем дороже деньги для бизнеса, тем дороже конечная продукция для потребителей. Кроме того, ключевая ставка определяет ставку кредитования как для потребителей, так и для бизнеса.

Во время высокой инфляции сужаются возможности компаний наращивать капитальные расходы для будущих инвестиций и проектов. Поэтому наибольшей популярностью у инвесторов сейчас пользуются так называемые акции стоимости — ценные бумаги предприятий с уже устоявшимся бизнесом. Для таких компаний характерны невысокие мультипликаторы (соотношение финансовых показателей деятельности и стоимости фирмы) и дисконтирование (сопоставление текущих и будущих денежных потоков). Оба эти фактора обеспечивают относительную устойчивость цены акций стоимости: они не сильно снижаются в цене или быстро отыгрывают свое падение.

Если говорить про отраслевой анализ, в наиболее выигрышном положении в условиях значительного увеличения цен в первую очередь оказываются компании энергетического сектора — те, чья производственная деятельность связана с добычей, распределением и продажей электроэнергии, газа, нефти и продуктов на ее основе. Их прибыль, как правило, напрямую зависит от цен на энергоносители.

Сейчас они находятся в стадии подъема в связи с логистическими трудностями и ограниченностью предложения. Это уже привело к наращиванию выручки и прибыли энергетическими компаниями. На российском рынке в их число входят «Газпром», НОВАТЭК, «Татнефть», «Россети», «Русгидро» и «Интер РАО».

Привлекательны в период высокой инфляции и сырьевые компании: сельскохозяйственные, горнодобывающие, металлургические. Прибыль таких организаций в значительной степени зависит от цен на сырье. Триггером к увеличению выручки выступают те же факторы, что и для энергетического сектора: сужение предложения и усложнение логистики. Здесь наиболее интересными могут быть акции компаний «Фосагро», НЛМК, «Норникель», «Полюс Золото».

Нельзя сбрасывать со счетов и предприятия, которые занимаются реализацией товаров первой необходимости. В условиях роста стоимости сельскохозяйственной продукции, услуг связи, бытовой техники и логистики ритейлеры вынуждены поднимать отпускные цены. А поскольку спрос здесь практически от них не зависит, это бремя перекладывается на конечного потребителя. В результате растут выручка и, как следствие, прибыль. На Мосбирже для этого пула компаний можно рассмотреть акции МТС и «Магнита».

Поддержку вышеперечисленным ценным бумагам могут оказывать такие факторы, как рекомендации о выплате дивидендов, ожидаемые низкие санкционные риски, отсутствие чрезмерно высокой задолженности и хорошие показатели рентабельности.

Таким образом, всегда находятся предприятия, которые наращивают капитализацию во время разгона инфляции. Это компании, у которых есть возможность повышать цены на свои товары и услуги при сохранении высокого потребительского спроса. Ценные бумаги этих компаний позволяют инвесторам сохранить и приумножить сбережения в условиях быстро меняющегося мира.

Авторы — Владислав Воякин, директор Центра инвестиционных продуктов «СберСтрахования жизни» и Максим Шарабакин, инвестиционный аналитик Центра инвестиционных продуктов «СберСтрахования жизни»

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