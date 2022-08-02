Реклама
Прямой эфир
Мир
Шольц заявил об отправке новейшего оружия на Украину
Мир
Пелоси прилетела в Малайзию
Наука
В РФ разработали ГОСТ по тестированию искусственного интеллекта
Мир
Россия направила в ООН информацию об использовании ВСУ мин «Лепесток»
Мир
Самолет японских авиалиний JAL совершил экстренную посадку в Токио
Общество
Путин поздравил российских десантников с Днем ВДВ
Мир
В Калифорнии объявлен режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян
Мир
Постпред КНР предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань
Мир
Премьер Японии призвал принять меры для создания безъядерного мира
Мир
СМИ узнали о расколе между сотрудниками Службы безопасности Украины
Мир
Байден распорядился передать Украине военную помощь еще на $550 млн
Мир
Число погибших в Донбассе увеличилось вдвое из-за применения ВСУ оружия НАТО

Ценные вложения

Инвестиционные эксперты Владислав Воякин и Максим Шарабакин — о том, на какие ценные бумаги обратить внимание в период высокой инфляции
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Период высокой инфляции для инвестора — уникальное время возможностей. В таких точках можно приумножить свой капитал, вложившись в отрасли с высоким потенциалом доходности. Какие секторы сейчас наиболее привлекательны для этого?

Только на первый взгляд кажется, что акции на 100% защищают от инфляции — ведь рост цен приводит к увеличению выручки компаний. Однако при ускорении инфляции появляется спираль роста расходов во всех ключевых цепочках. У предприятий повышаются прямые и косвенные издержки, что ведет к удорожанию товаров и услуг для конечного потребителя. Чтобы обеспечить рентабельность на приемлемом уровне, предприятия вынуждены поднимать цены конечной продукции. В условиях низкой покупательной способности возникает риск снижения спроса на товары. Последнее, в свою очередь, может привести к снижению чистой прибыли и капитализации.

Не менее важна и монетарная политика регулятора. В условиях турбулентности нужно соблюдать баланс между повышением ключевой ставки и ростом инфляции. Чем дороже деньги для бизнеса, тем дороже конечная продукция для потребителей. Кроме того, ключевая ставка определяет ставку кредитования как для потребителей, так и для бизнеса.

Во время высокой инфляции сужаются возможности компаний наращивать капитальные расходы для будущих инвестиций и проектов. Поэтому наибольшей популярностью у инвесторов сейчас пользуются так называемые акции стоимости — ценные бумаги предприятий с уже устоявшимся бизнесом. Для таких компаний характерны невысокие мультипликаторы (соотношение финансовых показателей деятельности и стоимости фирмы) и дисконтирование (сопоставление текущих и будущих денежных потоков). Оба эти фактора обеспечивают относительную устойчивость цены акций стоимости: они не сильно снижаются в цене или быстро отыгрывают свое падение.

Если говорить про отраслевой анализ, в наиболее выигрышном положении в условиях значительного увеличения цен в первую очередь оказываются компании энергетического сектора — те, чья производственная деятельность связана с добычей, распределением и продажей электроэнергии, газа, нефти и продуктов на ее основе. Их прибыль, как правило, напрямую зависит от цен на энергоносители.

Сейчас они находятся в стадии подъема в связи с логистическими трудностями и ограниченностью предложения. Это уже привело к наращиванию выручки и прибыли энергетическими компаниями. На российском рынке в их число входят «Газпром», НОВАТЭК, «Татнефть», «Россети», «Русгидро» и «Интер РАО».

Привлекательны в период высокой инфляции и сырьевые компании: сельскохозяйственные, горнодобывающие, металлургические. Прибыль таких организаций в значительной степени зависит от цен на сырье. Триггером к увеличению выручки выступают те же факторы, что и для энергетического сектора: сужение предложения и усложнение логистики. Здесь наиболее интересными могут быть акции компаний «Фосагро», НЛМК, «Норникель», «Полюс Золото».

Нельзя сбрасывать со счетов и предприятия, которые занимаются реализацией товаров первой необходимости. В условиях роста стоимости сельскохозяйственной продукции, услуг связи, бытовой техники и логистики ритейлеры вынуждены поднимать отпускные цены. А поскольку спрос здесь практически от них не зависит, это бремя перекладывается на конечного потребителя. В результате растут выручка и, как следствие, прибыль. На Мосбирже для этого пула компаний можно рассмотреть акции МТС и «Магнита».

Поддержку вышеперечисленным ценным бумагам могут оказывать такие факторы, как рекомендации о выплате дивидендов, ожидаемые низкие санкционные риски, отсутствие чрезмерно высокой задолженности и хорошие показатели рентабельности.

Таким образом, всегда находятся предприятия, которые наращивают капитализацию во время разгона инфляции. Это компании, у которых есть возможность повышать цены на свои товары и услуги при сохранении высокого потребительского спроса. Ценные бумаги этих компаний позволяют инвесторам сохранить и приумножить сбережения в условиях быстро меняющегося мира.

Авторы — Владислав Воякин, директор Центра инвестиционных продуктов «СберСтрахования жизни» и Максим Шарабакин, инвестиционный аналитик Центра инвестиционных продуктов «СберСтрахования жизни»

Позиция редакции может не совпадать с мнением авторов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022