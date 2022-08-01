Жительница Великих Лук лишилась свыше 500 тыс. рублей из-за мошенников

Полиция возбудила уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в Великих Луках (Псковская область). Местная жительница лишилась 544 тыс. рублей, рассчитывая на пенсионную компенсацию.

По словам женщины 1964 года рождения, в социальных сетях ей написала знакомая. Она сообщила о возможности получить компенсацию и запросила данные банковской карты потерпевшей, а также коды из СМС-сообщений. С 20 по 27 июля со счета жительницы Великих Лук списали 544 тыс. рублей, пишет Псковская лента новостей.

Позже выяснилось, что страница знакомой в социальной сети была взломана, потерпевшая общалась со злоумышленниками. Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ («Мошенничество»).

В июле 60-летний житель Алтайского края лишился 1,6 млн рублей из-за мошенничества. Мужчина рассчитывал получить доход от инвестиций в криптовалюту.