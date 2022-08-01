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Пресс-секретарь Путина Песков пожелал Чубайсу скорейшего выздоровления

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В Кремле желают выздоровления экс-главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу. Об этом 1 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о его госпитализации.

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«Обращений за помощью мне неизвестно, чтобы были. Это печальные новости, мы желаем выздоровления, но мы не владеем деталями», — сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, окажут ли экс-главе «Роснано» помощь в случае, если он обратится к российским властям, Песков отметил, что Чубайс — гражданин РФ, а государство по возможности помогает всем своим соотечественникам.

Днем ранее журналистка Ксения Собчак в Telegram сообщила о госпитализации Чубайса. По ее словам, Чубайса доставили в одну из европейских клиник с синдромом Гийена — Барре.

Синдром Гийена — Барре — это редкое заболевание иммунной системы, при котором разрушается оболочка нервных волокон, что приводит к нарушению движений и расстройствам чувствительности. Болезнь может возникать по ряду причин, включая бактериальные или вирусные инфекции.

Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 года. В компании сперва он был гендиректором, а затем председателем правления госкорпорации. После, 4 декабря 2020 года, назначен на место специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Российский лидер 25 марта 2022 года подписал указ о его освобождении от должности. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Чубайс уволился по собственному желанию.

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