В России подешевели автошины

В первом полугодии 2022 года снизились цены на все представленные на российском рынке шины для легковых и грузовых автомобилей. Об этом «Известиям» 1 августа сообщило агентство «НАПИ инфо».

Специалисты агентства подчеркнули, что рост средних цен на всесезонные шины произошел в России только в апреле 2022 года. В дальнейшем средняя цена на всесезонные шины снижалась, показав в июле текущего года результат в −10.6%.

Максимальный рост средней цены на летние шины был в зафиксирован в марте 2022 года — +0,7 %. Затем средние цены на летние автошины также снижалась. По оценке экспертов, цены в июле 2022 года были чуть выше, чем январе-феврале текущего года.

Снижение средней цены в обоих сегментах специалисты компании назвали сокращением предложений более дорогих шин, такие как Michelin и Nokian. Напомним, что из России за последнее время ушли такие шинные бренды, как Bridgestone, Yokohama и Continental.

29 июля губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что начиная с 1 августа 2022 года завод «Континентал Калуга» возобновит свою работу по выпуску автомобильных шин. «Смогли перестроить логистические цепочки, найти новых поставщиков. И с понедельника (1 августа 2022 года) возобновляют производство в объеме, позволяющем удовлетворить потребности авторынка», — написал он в своем Telegram-канале.