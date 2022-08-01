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Эксперт счел логичным решение ЦБ продлить ограничения на снятие валюты

Эксперт Усков: решение ЦБ продлить ограничения на снятие валюты логично в текущих условиях
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Фото: ТАСС/Игорь Кубединов
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Сооснователь ARAVANA MFO Сергей Усков в понедельник, 1 августа, в беседе с «Известиями» оценил решение Центрального банка РФ продлить ограничения на снятие иностранной наличной валюты еще на шесть месяцев — до 9 марта 2023 года.

Трудности перевода: когда будут сняты ограничения на операции с валютой
Резкое ослабление мер ЦБ способно вызвать панику на рынке

По его словам, в текущих условиях решение выглядит логичным, потому что санкционная повестка в лучшую сторону не меняется.

«Более того, ситуация выглядит всё более сложной, что отодвигает смягчение валютных рамок на еще более долгий срок. Для населения решение выглядит умеренно негативным, для бизнеса же ничего не меняет. ЦБ будет сохранять в силе определенные границы валютных ограничений так долго, пока не увидит отсутствие угроз обменному курсу», — добавил Усков.

О решении ЦБ стало известно ранее в этот день. Как отметили в регуляторе, до 9 марта сохраняется лимит в $10 тыс. или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада. Снять в валюте можно только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года.

22 июля глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ в сентябре вынужден будет продлить ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам.

16 июня она заявила, что, несмотря на экономическую ситуацию в связи с санкциями, оборот на территории РФ долларов, евро и прочей иностранной валюты запрещен не будет, а вклады россиян не изымут.

18 апреля Центробанк немного ослабил введенные ограничения и возобновил возможность для финансовых организаций продавать наличную валюту гражданам. Банки вновь могут продавать наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля 2022 года.

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