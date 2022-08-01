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Экономика
Эксперты заявили о полном сокращении премиум-сегмента ювелирного рынка в России

Эксперты заявили о полном сокращении премиум-сегмента ювелирного рынка в России

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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В России наблюдается значительное сокращение премиального сегмента рынка ювелирных изделий. Об этом 1 августа «Известиям» сообщили в пресс-службе компании SOKOLOV.

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«Практически полностью сокращается премиальный сегмент размером в 22 млрд. рублей ежегодно. Этот сегмент может остаться незанятым, и на его величину произойдет снижение объема рынка либо произойдет незначительное импортозамещение», — говорится в исследовании компании.

Как ожидают эксперты, в связи со сложившейся ситуацией на рынке и изменением федерального законодательства с 2023 года начнется высвобождение сегментов «Доступная роскошь», а также Premium и High-end jewelry (премиальный и люкс).

Еще одной тенденцией российского рынка стало увеличение доли серебра. Так, начиная с 2009 года и в последнее время значительно увеличивается доля серебряных украшений на рынке: с 25% в начале 2010-х до 33% в 2021 году (в стоимости). К 2023 году доля серебра в денежном выражении достигнет 40%, предполагают эксперты.

В то же время наблюдается консолидация рынка вокруг федеральных сетей, в данный момент этот показатель составляет 50%. Как ожидают в отрасли, в 2023 году консолидация рынка достигнет 57%, а в 2027-м — до 70%.

Кроме того, исследование динамики розничных цен на ювелирные изделия в России показало, что средний чек в первом полугодии 2022 года вырос на 12% и составил 6166 рублей, в первом полугодии прошлого года этот показатель был на уровне 5524 рубля.

21 июля Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России. Ограничения включают, в частности, запрет на покупку, импорт или передачу российских ювелирных изделий.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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