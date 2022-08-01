На рынке предсказали окончательный уход Pandora из России

Датская ювелирная компания Pandora, скорее всего, окончательно уйдет с российского рынка. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал управляющий партнер Sokolov Артем Соколов.

Компания объявила о приостановке деятельности в России и Белоруссии в марте. Спустя два месяца источники «Известий» на рынке торговой недвижимости сообщали, что ювелирный дом собирается возобновить работу в РФ. На данный момент некоторые торговые точки сети продолжают функционировать.

«Мы думаем, что Pandora все-таки закроется, потому что у них нет новых поставок украшений, у них очень сильное падение продаж, большие убытки. Скорее всего, уйдут», — заявил Соколов.

Он отметил, что Sokolov активно работает в рамках импортозамещения, в том числе товаров Pandora.

«Делаем шармы, что нам позволяет интеллектуальная собственность. Делаем свои дизайны. Верим, что продукция импортозаместима», — заявил он.

Генеральный директор Sokolov Николай Поляков в свою очередь отметил, что в планах компании также развитие линейки аксессуаров по примеру ушедшего с российского рынка Tous.