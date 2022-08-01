Два человека найдены живыми после ЧП в Белом море
После происшествия с судном в Белом море двух человек нашли живыми, третьего — без признаков жизни. Поиски еще двоих продолжаются.
«Двое живы, один обнаружен без признаков жизни, поиски двоих продолжаются», — отметил собеседник «РИА Новости» в понедельник, 1 августа.
Пресс-служба главного управления МЧС по Мурманской области заявила, что двое мужчин были обнаружены в Кандалакшском заливе мужем и женой из Зеленоборского, которые в тот момент рыбачили.
«1 августа 2022 года в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Мурманской области по «Системе — 112» поступила информация о том, что супруги из Зеленоборского, находясь на рыбалке, обнаружили на острове Волей губы Воронья Кандалакшского залива двух мужчин, нуждающихся в оказании помощи», — сказали в ведомстве.
По словам мужчин, как передает МЧС, металлическая лодка с мотором перевернулась при невыясненных обстоятельствах.
Ранее о бедствии судна в Telegram-канале сообщала пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.