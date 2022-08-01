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Уголовное дело возбудили после гибели сотрудницы хлебокомбината в Тюмени

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудницы хлебокомбината в Тюмени. Женщина упала в тестомесильную машину.

Инцидент произошел 30 июля на территории Тюменского хлебокомбината. Женщине не удалось выбраться из тестомесильной машины, она погибла до приезда машины скорой помощи. Об этом сообщает портал «Наш город».

Расследование по факту происшествия проводит Государственная инспекция труда Тюменской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В июле в Таганроге рабочий получил удар током на месте строительства нового дома. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

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