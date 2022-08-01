Хвойные деревья высадят в пострадавших от пожаров лесах Приамурья
Восстановление пострадавших при пожарах лесов начнется осенью в Селемджинском районе Амурской области. Специалисты высадят хвойные деревья на пострадавших участках.
Работы запланированы в Норском, Тындинском и Мазановском лесхозах. На территориях проведут вспашку почвы и высадку сеянцев хвойных деревьев. Об этом сообщает «Амурская служба новостей».
На проведение лесовосстановления Амурская область получила около 74 млн рублей. Высадка деревьев будет проведена на площади 2 тыс. га.
В 2021 году лесовосстановление было проведено на площади 31,1 тыс. га. План работ перевыполнили на 21%.