Жителей Пскова предупредили о сильных дождях
В ближайшие двое суток на территории Пскова и Псковской области ожидаются сильные осадки. Местных жителей предупреждают о возможных подтоплениях.
По данным единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, дожди пройдут днем 1 августа и ночью 2 августа преимущественно в северо-западных районах области и в Пскове. При этом температура воздуха составит +20…+25 градусов, скорость ветра повысится до 12 м/с. Об этом пишет Псковское агентство информации.
По предварительным прогнозам, в течение августа Псковская область будет находиться под чередующимся воздействием юго-восточных и южных периферий циклонов, а также северных периферий полей высокого давления. Температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, количество осадков за месяц превысит норму лишь в отдельных районах.