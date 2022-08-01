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Песков переадресовал Минобороны вопрос о переброске сил на юг Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Вопрос о ходе спецоперации по защите Донбасса следует адресовать в Минобороны. Об этом 1 августа сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления властей Украины о переброске российских войск на юг страны.

«Вы меня спрашиваете о тактических маневрах в ходе специальной военной операции. Это вопрос к Минобороны», — сказал он журналистам.

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О том, что Россия перебрасывает часть своих сил с Донбасса на юг Украины, накануне заявил президент страны Владимир Зеленский.

В то же время замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сказал, что география спецоперации может быть расширена. По его словам, необходимо освободить Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и оставшуюся под контролем боевиков часть Запорожской области.

Логическим завершением операции Стремоусов видит проведение военного трибунала в Киеве, на котором украинские военные преступники будут привлечены к ответственности.

Ранее, 27 июля, глава Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов высказался за расширение географии спецоперации на Одессу и Николаев. По его словам, освобождение указанных областей позволит обеспечить безопасность границ и перекрыть планы НАТО по закреплению в черноморском регионе.

До этого, 20 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что географические задачи проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса могут быть расширены в том случае, если западные страны продолжат поставки киевскому режиму дальнобойного вооружения. Дипломат предупредил о том, что для России недопустимо нахождение на контролируемой режимом украинского президента Владимира Зеленского территории оружия, которое будет представлять прямую угрозу территории РФ или республик Донбасса.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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