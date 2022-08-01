Женщина-водитель погибла при опрокидывании авто на липецкой трассе
В Краснинском районе Липецкой области при опрокидывании иномарки погибла автомобилистка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Авария произошла в воскресенье, 31 июля, на автодороге Становое – Троекурово – Лебедянь. По предварительной информации, легковой Hyundai съехал с дороги и перевернулся.
В результате 45-летняя водитель иномарки получила различные травмы, от которых скончалась, пишет GOROD48. Как уточняют в Госавтоинспекции, причиной ДТП стало превышение скорости.
С 29 по 31 июля на дорогах региона зафиксировано еще шесть аварий с пострадавшими и 64 — без таковых. Выявлено более 10,8 тыс. нарушений правил дорожного движения. За пьяное вождение к ответственности привлечены 40 человек.